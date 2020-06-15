Курган, , 10:23 — REGNUM В центре Кургана 15 июня во второй половине дня без воды останутся полсотни домов. Водоснабжение планируется восстановить к 16 июня. Об этом сообщает пресс-служба АО «Водный союз».

Прорыв водопровода на перекрестке улиц Пролетарская и Коли Мяготина влечёт отключение воды в домах на улицах Пролетарской, Станционной, Коли Мяготина, Савельева, Ипподромной, 1-я Заводской. А также ограничение движения на перекрёстке.

Ремонтники просят курганцев запастись водой. Водителям рекомендуют заранее ехать по объездным путям, так как проезд по перекрёстку будет проблематичным.