Москва, , 10:21 — REGNUM В Москве у пенсионера похитили сумку с деньгами, сообщает 15 июня агентство «Москва» со ссылкой на данные ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошёл в Гагаринском переулке. Обратившийся в полицию вечером 14 июня пенсионер 1968 года рождения рассказал, что его обокрали. Из автомобиля Mercedes-Benz GLS неизвестный преступник похитил сумку с более чем 1 млн рублей.

Полиция проводит проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчину обвиняют в ограблении 91-летней женщины в Самарской области. Следователи считают, что подозреваемый силой потребовал от женщины отдать ему деньги.

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