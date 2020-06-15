Атланта, США, , 10:16 — REGNUM Нагрудные камеры офицеров полиции зафиксировали попытку задержания афроамериканца Рейшарда Брукса в Атланте, в результате которой мужчина погиб. Запись обнародована властями и доступна для просмотра в YouTube.

27-летний Брукс был обнаружен спящим в своей машине возле ресторана быстрого питания. Полицейские проверили его на алкоголь, тест оказался положительным.

Конфликта между полицейскими и негром не происходило, пока на Брукса не попытались надеть наручники. Тогда мужчина стал вырываться, завладел электрошокером и, вероятно, попытался его применить.

На записи видно, как полицейский стреляет в убегающего мужчину. После инцидента полицейского уволили, его напарника на время расследования отстранили от работы, а глава городской полиции заявила об отставке. В Атланте вспыхнули протесты. Гибель темнокожего от рук полицейских стала второй за месяц в США.

Читайте также: Протестующие в Атланте на несколько часов перекрыли автостраду

А также: Экспертиза подтвердила смерть негра в Атланте от огнестрельных ранений