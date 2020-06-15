Багдад, , 10:19 — REGNUM ВВС Турции нанесли удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака в рамках спецоперации «Коготь орла». Об этом 15 июня сообщается в заявлении министерства обороны страны.

«В ходе спецоперации был уничтожен 81 объект, принадлежащий террористам и угрожающий нашей стране и нашим границам», — говорится в заявлении.

Отмечается, что борьба с курдскими повстанцами, считающимися в Турции террористами, будет продолжаться до последнего члена РПК.

Напомним, вооруженные силы Турции регулярно наносят удары по позициям курдских повстанцев в Ираке. Вторжение на территорию соседнего государства согласовано с правительством страны, а также с курдской автономией Ирака.

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