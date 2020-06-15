Соледар, ДНР, , 10:00 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 15 единиц боеприпасов, сообщили 15 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на донецком направлении украинские формирования применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Минеральное, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Александровка», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин принял решение снизить боевую готовность Народной милиции ДНР в связи с улучшением оперативной обстановки на линии разграничения между ДНР и Украиной.

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