Йошкар-Ола, , 09:57 — REGNUM Сотрудники Чувашского ЛО МВД России на транспорте продолжают мероприятия по безопасности на водных объектах. В ходе одного из рейдов на Волге обнаружены катавшиеся на лодке дети, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

На Волге в Чувашии ИА REGNUM

«Сотрудниками линейного пункта полиции в речном порту города Козьмодемьянск в ходе рейдовых мероприятий на Волге выявлены двое несовершеннолетних, которые без сопровождения взрослых катались на лодке с вёслами. Установлено, что ребятам покататься на лодке дал родственник и о том, что они находятся на воде, родители знают. При этом дети находились без спасательных жилетов», — говорится в сообщении.

По данному факту родителей привлекли к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). В комиссию по делам несовершеннолетних направлено сообщение о происшествии.

Отметим, что Чувашский ЛО МВД России на транспорте обслуживает участки железной дороги на территории Нижегородской и Кировской областей, Чувашии, Мордовии, Татарии и Марий Эл. Линейным отделением полиции на водном и воздушном транспорте города Чебоксары обслуживаются основной судовой ход по реке Волга от деревни Хмелевка до пристани Волжск и участок реки Сура от устья реки Медяна до впадения в реку Волга.

Напомним, в I квартале 2020 года поисково-спасательными формированиями МЧС России спасено 3,8 тыс. человек, в том числе 900 детей.