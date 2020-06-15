Саратов, , 10:00 — REGNUM В Саратовской области жители Ртищевского, Екатерининского и Балашовского районов поделились видео и фото в соцсетях выпавшего града размером с куриное яйцо.

«Убит весь урожай», — сетуют садоводы и дачники. Кроме града, на регион обрушился сильный порывистый ветер, который повалил деревья, многие вырваны с корнем. От последствий стихии пострадал не только урожай, но и хозяйственные постройки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня Саратовскую область накрыло ливнями и грозами с усилением ветра до 20 м/с.

Читайте также: В Саратовской области ожидаются ливни и грозы