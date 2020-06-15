Барнаул, , 09:56 — REGNUM В Алтайском крае ширится круг носителей коронавируса и жертв COVID-19. По данным оперативного штаба, на 15 июня общее число положительных тестов на SARS-CoV-2 составляет 2867, из-за них 72 добавились только за последние сутки.

Не обошлось без новых смертей среди носителей коронавируса.

«Всего скончался 41 взрослый. За прошедшие сутки скончался один человек, случай отнесен к иным причинам смерти. В целом за весь период зафиксировано 22 случая смерти от COVID-19, 17 случаев — иные причины смерти, два случая находятся на экспертизе», — сказано в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов 295 больны внебольничной пневмонией, 736 — ОРВИ, в 1836 случаях наблюдается бессимптомное течение. Тяжелобольных на сегодня 46 пациентов, подключены к аппарата ИВЛ — 15. Всего выздоровело 1643 человека.

Как уже сообщало ИА REGNUM, десятки новых носителей коронавируса выявляют в Алтайском крае ежедневно из-за нескольких вспышек SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё два жителя Алтайского края стали жертвами COVID-19