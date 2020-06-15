Брянск, , 09:54 — REGNUM Тело женщины с телесными повреждениями, характерными для укусов животных, обнаружено в Брянске. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

45-летнюю местную жительницу без признаков жизни обнаружили 12 июня около 03:00 в Бежицком районе Брянска. На теле женщины присутствовали множественные повреждения, характерные для укусов собак. Уголовное дело возбуждено по статье «Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека». По результатам расследования будет дана принципиальная правовая оценка действиям или бездействию чиновников и организаций.

Функции по отлову бездомных собак в Брянске возложены на муниципальное предприятие «Дорожное управление».