Волгоград, , 09:40 — REGNUM Тело 17-летнего молодого человека с множественными колото-резаными ранами обнаружили ночью 13 июня в Волгограде. Установлено, что несовершеннолетний был иностранным гражданином и являлся студентом первого курса медицинского вуза города. Возбуждено уголовное дело, сообщили 15 июня в региональном Следственном комитете.

По данным следствия, молодой человек 12 июня был в гостях у своего приятеля в Центральном районе Волгограда. Поздно ночью пешком он отправился домой в общежитие вуза. По дороге на улице Рабоче-Крестьянской на студента напал неизвестный и несколько раз ранил его ножом, молодой человек скончался на месте происшествия.

«Для раскрытия этого уголовного дела создан штаб, в который вошли сотрудники регионального управления СК России, а также УФСБ и ГУ МВД России по Волгоградской области. Следователи устанавливают и допрашивают лиц из числа близкого окружения убитого, предпринимают меры к отысканию возможных свидетелей и очевидцев совершенного преступления. Уже изъяты и тщательно изучаются записи камер наружного наблюдения, установленных по маршруту следования убитого и нападавшего», — уточнили в СК.

Расследование уголовного дела поручено наиболее опытным следователям первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области. Ход неотложных следственных действий на месте происшествия курировали лично руководитель и первый заместитель руководителя регионального СК.