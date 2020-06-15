Уфа, , 09:20 — REGNUM 17 врачей из Башкирии отправятся в Карачаево-Черкесию помогать бороться с коронавирусной инфекцией. Об этом 15 июня сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, врачи из Башкирии будут работать там в условиях COVID-госпиталя в красной зоне.

Радий Хабиров отметил, что в республике научились эффективно противостоять этому вирусу, поэтому эпидемиологи, пульмонологи, анестезиологи, инфекционисты, терапевты помогут братской республике.

Отмечается, что 15 июня в Карачаево-Черкессию была отправлена гуманитарная помощь с лекарствами и средствами индивидуальной защиты.

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