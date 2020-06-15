Уфа, , 08:57 — REGNUM Пять человек, в том числе ребенок, утонули за сутки в Башкирии. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба государственного комитете республики по чрезвычайной ситуации.

По сообщению пресс-службы ведомства, мальчик 2015 года рождения утонул в реке Мелекас рядом с селом Сальевка 12 июня. Из реки его тело подняли местные жители.

В этот же день, утонул мужчина 1977 года рождения. Трагедия произошла в реке Дема в Уфимском районе.

Тело еще одного мужчины 1991 года рождения было найдено в озере Аслыкуль в Давлекановском районе.

Личность еще одного мужчины, который утонул в реке Белой, сейчас устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Со дна озера в микрорайоне Московка в Октябрьском было поднято тело мужчины 1973 года рождения. В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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