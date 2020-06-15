Черновцы, Украина, , 08:52 — REGNUM Несколько дорог в Черновицкой области Украины затопило из-за повышения уровня воды в Реке Черемош, сообщила пресс-служба национальной полиции Украины.

В Путильском районе размыло дорогу возле села Петраши. В Вижницком районе отсутствует автомобильное сообщение между посёлком Путила и городом Вижница.

В результате непогоды на Украине остались без электричества около 180 населённых пунктов в девяти областях страны, рассказали в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«В ночь с 14 на 15 июня в результате осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередачи обесточены 178 населенных пунктов в девяти областях», — сказано в сообщении.

Сотрудники коммунальных служб работают над восстановлением электроснабжения.

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