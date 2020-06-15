, 08:49 — REGNUM В Узбекистане спасатели потушили крупный пожар на хлопковом терминале в Сергелийском районе Ташкента, сообщили 15 июня в пресс-службе МЧС республики.

Сообщение о возгорании поступило 14 июня в 18:40 (16:40 мск). Потушить пожар удалось в 21:23 (19:23 мск). От разрушения удалось спасти более 2 тыс. кв. метров складских помещений.

Площадь пожара на самом крупном хлопковом терминале в Узбекистане составила 1500 кв. метров. На месте были задействованы девять единиц техники.

Напомним, 14 июня в одном из швейных цехов Андижанской области Узбекистана произошел пожар. Огонь охватил площадь 1200 кв. метров. В результате возгорания повреждено оборудование и материалы для производства изделий.