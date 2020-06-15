Петропавловск-Камчатский, , 08:35 — REGNUM На Камчатке продолжаются поиски экипажа перевернувшегося маломерного судна «Тихий». К месту происшествия на поисково-спасательном катере «Асакадзе» выдвинулась бригада из семи человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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На борту «Асакадзе» спасатели, а также оперативно-следственная группа УМВД. Будет обследована акватория и прибрежная территория Авачинской бухты. Поиск пропавшего экипажа ведёт с воздуха беспилотный летательный аппарат.

Как сообщало ИА REGNUM, маломерное судно «Тихий» с четырьмя членами экипажа на борту перевернулось в 38 км от Авачинской бухты. Возбуждено уголовное дело. Следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР отрабатывают три версии трагедии.