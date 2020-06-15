Уфа, , 08:32 — REGNUM Мужчина погиб во время аварии на трассе в Башкирии. Об этом 15 июня сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, ДТП произошло 14 июня на автотрассе Белорецк — Учалы — Миасс. Вечером на 1 км этой дороги автомобиль ВАЗ-2115, под управлением мужчины 37-и лет съехал в кювет и опрокинулся.

Он добавил, что водитель этого автотранспортного средства получил не совместимые с жизнью травмы. В аварии пострадали два пассажира, которых доставили в больницу.

В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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