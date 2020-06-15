Атланта, США, , 08:18 — REGNUM Участники акции протеста в Атланте заблокировали автостраду и подожгли круглосуточный магазин, сообщает 14 июня WSB Atlanta.

Сообщается, что толпы протестующих разгромили круглосуточный магазин, разбили окна на заправочной станции и на несколько часов перекрыли трассу.

Для разгона погромщиков полиция применила высокочастотный звук. Всего в субботу, 13 июня, было задержано 36 человек.

Как сообщалось ИА REGNUM, в ходе протестных акций, вызванных смертью негра Рейшарда Брукса, уже погибло по меньшей мере два человека и пятеро получили ранения. Припарковавшийся в неположенном месте Брукс накануне был застрелен полицейским во-время задержания.

Читайте ранее в этом сюжете: Экспертиза подтвердила смерть негра в Атланте от огнестрельных ранений