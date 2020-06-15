Кампала, , 08:23 — REGNUM Четыре браконьера были арестованы в Уганде по подозрению в убийстве редкой горной гориллы. Об этом передает CNN Africa со ссылкой на пресс-релиз Управления дикой природы Уганды.

Горилла, известная по кличке Рафики, что в переводе с языка суахили означает «друг», входила в состав знаменитой группы горилл Нкуринго, которая проживает в Национальном парке Бвинди и пользуется популярностью у туристов.

Рафики был объявлен пропавшим без вести 1 июня, говорится в заявлении. В ходе поисков, начатых на следующий день, в парке было обнаружено тело животного.

Вскрытие показало, что Рафики был ранен острым предметом в живот. Изначально по подозрению в убийстве был арестован один человек, после того, как 4 июня у него было найдено мясо дикой свиньи и несколько охотничьих приспособлений. Он признался в убийстве Рафики, но сказал, что сделал это в интересах самообороны, говорится в релизе.

Он сказал властям, что пошел охотиться в парке с группой других людей, когда они наткнулись на горилл. После чего были арестованы и его спутники. В настоящее время четверо подозреваемых ожидают суда, однако пока неясно, какие обвинения им будут предъявлены.

На момент смерти Рафики в группе Нкуринго было 17 горилл, говорится в релизе. По данным Управления дикой природы Уганды, в этой группе доминировали три чернохвостых и более молодых взрослых самца, также в ней были восемь взрослых самок, два молодых самца и три детеныша.

Эта группа стала первой, которая поселилась в южной части парка, где проживает около половины мировой популяции горных горилл.