Бугуруслан, Оренбургская область, , 08:08 — REGNUM В Бугуруслане Оренбургской области на маленького мальчика напала собака. Ребёнок госпитализирован, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По факту травмирования мальчика полиция проводит проверку. По словам матери, во дворе дома сына покусала собака.

У ребенка рана ушной раковины. Он получает лечение в больнице.

Стоит отметить, что в регионе ежегодно за медицинской помощью обращаются от 4 до 6 тысяч человек, пострадавших от нападения животных. Каждый четвертый из жертв — ребенок.