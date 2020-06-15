Бугуруслан, Оренбургская область, 15 июня 2020, 08:08 — REGNUM В Бугуруслане Оренбургской области на маленького мальчика напала собака. Ребёнок госпитализирован, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.
По факту травмирования мальчика полиция проводит проверку. По словам матери, во дворе дома сына покусала собака.
У ребенка рана ушной раковины. Он получает лечение в больнице.
Стоит отметить, что в регионе ежегодно за медицинской помощью обращаются от 4 до 6 тысяч человек, пострадавших от нападения животных. Каждый четвертый из жертв — ребенок.