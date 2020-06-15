Улан-Удэ, , 08:03 — REGNUM Во многих районах Бурятии наблюдают массовый лёт бабочек лугового мотылька, относящегося к особо опасным вредителям. Об этом сообщил на своей в «Фейсбук» глава «Россельхозцентра» по республике Намжил Мардваев.

По его словам, бабочки откладывают яйца и при благоприятной погоде может начаться массовое отрождение гусениц.

«Они развиваются сначала на сорняках преимущественно на лебеде и затем переходят на культурные растения очень сильно повреждая их. Прежде всего могут наносить большой урон овощным культурам, картофелю, затем кормовым и зерновые, а также естественным кормовым угодьям», — отметил он.

Намжил Мардваев назвал наиболее эффективным борьбу против гусениц младших возрастов, для чего применяются инсектициды.

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