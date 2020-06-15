Хониара, , 07:58 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано у берегов Соломоновых островов, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр сейсмособытия находился в 154 километрах от города Гизо. Глубина залегания очага составила 10 километров. Данных о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня на территории Индонезии зафиксировали сейсмособытие магнитудой 5,3. Его эпицентр располагался в 48 километрах от Тобело на глубине 119,27 километров. По предварительным данным, пострадавших не было.

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