Тверь, , 07:54 — REGNUM Гидроцикл с тремя пассажирами перевернулся в русле Волги в районе устья реки Кимрка (Тверская область), сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Как стало известно, в акваторию Волги на прогулку вышли мужчина и двое несовершеннолетних: мальчик и девочка. В результате опрокидывания гидроцикла все трое оказались в воде. Доплыть до берега удалось лишь бывшей в спасательном жилете девочки. Двое ее спутников утонули.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело по статье Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц заведено компетентными органами.