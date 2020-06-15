Чебоксары, 15 июня 2020, 07:48 — REGNUM В Чувашии решается вопрос о возбуждении уголовного дела по заявлению 65-летней жительницы, которая хотела спасти своего тяжелобольного супруга и обратилась к «экстрасенсам». За год она отдала за дистанционное «лечение» около 800 тыс. рублей, но мужу это не помогло, а когда попыталась вернуть потраченные средства, то повторно стала жертвой злоумышленников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.
В полицию женщина обратилась 12 июня, сообщив, что стала жертвой мошенников, которые действовали под видом оказания экстрасенсорных услуг.
В региональном МВД отмечают, что в течение года «экстрасенсы» проводили обряды, интересовались здоровьем мужа, высылали амулеты и получили за свои услуги около 800 тыс. рублей. Но результаты это не дало: супруг скончался в 2018 году.
В полиции также сообщили, что потраченные деньги «экстрасенсы» пообещали вернуть, но предварительно взяв 30 тыс. рублей «госпошлины» и 5 тыс. рублей «комиссии».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее жертвой мошенников стала 85-летняя пенсионерка из Новочебоксарска, которая перевела 143 тыс. рублей сбережений некому экстрасенсу за обещание помочь выдать замуж двух внучек. В полиции пострадавшая сообщила, что неделю смотрела передачу про экстрасенсов на одном из федеральных каналов, где «чародейка обещала решить любые проблемы». По данному факту возбуждено уголовное дело.
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