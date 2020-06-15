Чита, , 07:36 — REGNUM В Забайкальском крае эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса продолжает оставаться напряженной. По данным официального сайта региона, на 15 июня общее число носителей SARS-CoV-2 составляет 2174 человека. Количество выздоровевших и выписанных из медучреждений — 1130 человек, всего зафиксировано 40 летальных исходов.

Как пояснила на оперативном совещании в правительстве региона главный санитарный врач края Светлана Лапа, зафиксировано несколько крупных вспышек заболевания в семьях, а также выявлено несколько заболевших среди посетителей магазина промтоваров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье среди умерших от коронавируса больше всего людей в возрасте от 60 до 75 лет. Все умершие с диагнозом COVID-19 имели другие тяжкие фоновые заболевания, в том числе — онкологические.

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