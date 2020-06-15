Ермаковский район, , 07:20 — REGNUM Паводковая ситуация в Красноярском крае стабилизировалась, подтопленные дома по ситуации на 15 июня освободились от воды. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по региону, вода остаётся только на 23 приусадебных участках в Ермаковском районе.

В связи с этим жители поселений в семи районах края, эвакуированные ранее, возвращаются в свои дома и к нормальной жизни.

«На реках Оя, Кебеж, Туба, Кан, Мана и их притоках ситуация стабилизируется, её контролируют сотрудники МЧС России», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее после продолжительных дождей поднялась вода в реках на юге и центральной части Красноярского края. В результате были подтоплены 270 приусадебных участков и 116 жилых домов в 7 муниципальных районах края и 14 населенных пунктах. Пострадавшим от стихии обещали финансовую помощь.

Вода повредила дороги в нескольких местах, а также три моста. Было также затруднено железнодорожное движение на территории трёх районов.

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