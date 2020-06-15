Иркутск, , 07:12 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области продолжает ухудшаться. Как сообщает сегодня, 15 июня, оперативный региональный штаб, общее число носителей коронавируса составляет уже 4568 человек, причём 319 добавились только за последние сутки.

Такой прирост дают вспышки SARS-CoV-2 среди вахтовиков: из 3030 пациентов в инфекционных отделениях стационаров их количество составляет 1425 человека, причём 311 рабочих болеют тяжело. Только 1199 носителей коронавируса выздоровели.

Также известно, что в Приангарье произошло 19 смертей носителей SARS-CoV-2, не связанных с COVID-19. Ещё 20 являются жертвами COVID-19.

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