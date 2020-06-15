Якутск, , 07:10 — REGNUM В Якутии возбуждено уголовное дело на преподавателя университета за взятки от студентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

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В получении взяток подозревается преподаватель Северо-Восточного федерального университета. Следствием установлено, что в декабре 2019 года и в период с марта по май 2020 года преподаватель лично брал деньги у студентов за сдачу экзаменов без фактической сдачи их.

Всего известно о четырёх эпизодах.

Подозреваемый находится под домашним арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сызрани в Самарской области начальник полиции Андрей Гусаров задержан по подозрению в получении взятки в размере 350 тысяч рублей.