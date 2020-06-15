Красноярск, , 06:58 — REGNUM В Красноярском крае за минувшие сутки пожарные потушили два лесных пожара на площади 9 га. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, в ликвидации огня были задействованы 15 человек и 4 единицы техники.

По предварительным данным, причиной возгораний стали грозы.

Тем временем, на территориях Эвенкийского и Туруханского районов края продолжают действовать два лесных пожара. По ситуации на утро 15 июня их общая площадь достигает 5990 га.

«Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем. Мобильные группы патрулируют территорию Гослесфонда согласно классам пожарной опасности. В районах края проводится мониторинг лесопожарной обстановки, в том числе с применением авиации и видеокамер», — добавили в правительстве.

Читайте также: Западная Сибирь в июне станет очагом жаркой погоды