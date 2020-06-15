Якутск, , 07:07 — REGNUM В минувшие выходные в Якутске дальневосточные спасатели с помощью гидравлического инструмента вытащили на детской игровой площадке голову мальчика, застрявшую в проёме металлической лестницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС России.

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На место происшествия прибыла дежурная смена Якутского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России. Спасатели деблокировали ребёнка, в медицинской помощи мальчик не нуждался.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине с водопада Айхор в районе села Весточка упала девушка. От полученных травм она не могла самостоятельно передвигаться. Спасатели эвакуировали её и передали медикам.