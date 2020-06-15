Благовещенск, , 06:31 — REGNUM Отменена обязательная 14-дневная самоизоляция для приезжающих в Амурскую область из других регионов России. Об этом сообщается в пресс-релизе областного правительства.

«Обновлённый документ отменяет обязательный режим самоизоляции на 14 дней для лиц, прибывающих из других регионов России», — говорится в сообщении.

Уточняется, что снятие самоизоляции для приезжих связано с тем, что эпидемия коронавируса достаточно активно протекает в Приамурье, регион близок к достижению пика заболеваемости.

Однако режим самоизоляции останется для граждан, побывавших за границей, пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями и приезжающих вахтовых работников.

Как сообщало 26 мая ИА REGNUM, для борьбы со вспышкой коронавирусной инфекции в область направилась группа специалистов радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО).

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