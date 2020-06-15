Южно-Сахалинск, , 06:19 — REGNUM Пожар произошел в здании частной бани в селе Пятиречье Холмского района Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что баня загорелась в садоводческом некоммерческом товариществе «Сахалинец» в ночь на 15 июня. Пожарные прибыли на место происшествия через 14 минут после поступления сигнала о возгорании. К тому моменту огнем была охвачена площадь 24 квадратных метра. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, также в ночь на 15 июня в Смирныховском районе Сахалина загорелось бесхозное строение. Общая площадь пожара составляла 30 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано, пострадавших не было.

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