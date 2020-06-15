Махачкала, , 06:06 — REGNUM В мобильных госпиталях Министерства обороны РФ, развернутых в посёлке Ботлих и городе Буйнакск, вылечены от COVID-19 около 100 пациентов. Об этом информирует Минобороны страны.

«С 23 мая военные врачи пролечили около 100 жителей труднодоступных районов республики, которые завершили курс лечения», — сообщает ведомство.

Также сообщается, что выздоровевшие пациенты выписаны и отправлены домой. В данный момент на стационарном лечении мобильных госпиталей пребывает 60 пациентов.

Как сообщало 13 июня ИА REGNUM, власти республики объявили о переходе к первому этапу снятия карантинных мер, введенных в регионе в связи с эпидемией коронавируса.

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