Новосибирск, , 06:06 — REGNUM В Новосибирской области от удара молнией погиб ещё один мужчина, сообщили в следственном управлении СКР РФ по Новосибирской области.

«13 июня 2020 года около 22:00 (время местное) в следственные органы поступило сообщение о том, что в Колыванском районе Новосибирской области, вблизи бывшей деревни Кольцовка, от удара молнией погиб мужчина, 1972 г.р., житель города Новосибирска, приехавший с друзьями на рыбалку», — уточнили в ведомстве.

СКР назначил доследственную проверку. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня 2020 года в р.п. Кочёнево от удара молнией погиб 25-летний мужчина. Проводится доследственная проверка.

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