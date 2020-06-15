Новосибирск, 15 июня 2020, 05:56 — REGNUM Новосибирские следователи проводят проверку после гибели мужчины от удара молнией в р.п. Коченево. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении СКР по Новосибирской области.
Напомним, 13 июня 2020 года стало известно о том, что в р.п. Коченево от удара молнией погиб 25-летний мужчина. По данному факту проводится доследственная проверка.
В ведомстве уточнили, что следователь уже осмотрел место происшествия, опросил очевидцев. Для установления причины смерти потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза.
Также сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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