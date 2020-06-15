Мурманск, , 05:55 — REGNUM Венными выполнено около 50% земельных работ необходимых для создания обходного железнодорожного пути после обрушения моста через реку Кола в Мурманской области. Об этом информирует министерство обороны РФ.

«Военные железнодорожники в Мурманской области вывезли более 31 тыс. куб. м. грунта и выполнили уплотнение основной площадки земляного полотна протяжённостью около 3 км для восстановления железнодорожного сообщения», — сообщает Минобороны страны.

В сообщении ведомства также отмечается, что общий объём земляных работ на объекте составляет более 60 тыс. куб. м. В настоящий момент продолжается отсыпка насыпи для железной дороги длинною 5,7 км.

Как сообщало 12 июня ИА REGNUM, в области разрушения моста через реку Колу, обрубило железнодорожные перевозки, объявлен режим ЧС локального характера.

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