Берн, , 05:51 — REGNUM Сумка с золотом массой три килограмма была оставлена неизвестным пассажиром в поезде Швейцарии. Власти страны ищут хозяина пропажи, сообщает BBC News.

Как стало известно, инцидент произошел в октябре 2019 года на перегоне между Санкт-Галленом и Люцерном. Владельца трехкилограммового мешка стоимостью 152 тысячи фунтов стерлингов ($191,4 тысячи) чиновники пытались найти в ходе внутреннего расследования, а после того, как их действия не увенчались успехом, решили придать дело гласности.

Сообщается, что пропажа будет ожидать хозяина в течение пяти лет.