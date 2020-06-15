Сусуман, Магаданская область, , 05:46 — REGNUM В Магаданской области в посёлке Холодный Сусуманского района власти объявили ЧС из-за разрушающихся свайных опор одного из жилых домов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Здание 1995 года постройки не было признано аварийным. Чтобы не подвергать живущих в нём людей опасности, 20 семей переселили во временное жильё», — написал в Инстаграм губернатор Сергей Носов.

Он также сообщил, что в ближайшее время администрация закончит подготовку и ремонт муниципальных квартир в Сусумане, и жильцы разрушающегося дома туда переедут. Судьба дома будет известна после результатов экспертизы.

Посёлок Холодный находится в 13 км от города Сусумана.

В комментариях магаданцы пишут, что дома разрушаются из-за «неправильного уровня канализации». Кто-то, видимо в шутку, предполагает, что сваи погрызли бобры.

Как сообщало ИА REGNUM, в аварийном бараке в Хабаровске кирпичная печь упала со второго этажа на первый сквозь гнилой пол.