Кемерово, , 04:52 — REGNUM В Гурьевском районе Кузбасса полицейские задержали водителя мотоцикла, скрывшегося с места ДТП, в котором пострадали пять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Напомним, утром 13 июня на 37 километре автодороги «Белово-Гурьевск-Салаир» произошло дорожно-транспортное происшествие. Установлено, что мотоциклист разворачивался от обочины в зоне ограниченной видимости и столкнулся с автомобилем «ЗАЗ Шанс». Травмы различной степени тяжести получили три пассажира мотоцикла «Урал», в том числе 6-летний мальчик — все они были без мотошлемов. Через некоторое время к медикам самостоятельно обратились водитель и пассажир машины. Сам мотоциклист с места ДТП скрылся бегством. Предполагаемым виновником автоаварии является неоднократно судимый, в том числе за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения 28-летний житель Салаира. После ДТП он скрывался у родственников.

В отношении мужчины составлены семь протоколов. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.