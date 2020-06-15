Жуковский, Московская область, , 04:47 — REGNUM Экстренную посадку совершил самолет «Почты России». Лайнер Ту-204 вернулся в порт вылета после трехчасовой выработки топлива, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По предварительным данным, после того, как сработал датчик неисправности одно из двигателей, экипаж принял решение об отмене перелета, после чего в течение трех часов вырабатывал топливо над аэродромом.

«Посадка прошла благополучно. Никто не пострадал», — сообщает источник.

Самолет «Почты России» вылетел из международного аэропорта Жуковский в 00:30 и направлялся в Якутск.