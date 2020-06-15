Южно-Сахалинск, , 04:30 — REGNUM Произошел пожар в бесхозном строении в селе Победино в Смирныховском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что пожар в строении по улице Больничной произошло в ночь на 15 июня. К моменту прибытия спасателей, огнем была охвачена площадь 30 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие три человека личного состава и одна единица спецтехники. Пострадавших не было, пожар был ликвидирован.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня в жилом доме в Минске взорвался бытовой газ. В результате взрыва пострадали три человека.

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