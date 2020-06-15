Жуковский, Московская область, , 04:21 — REGNUM Грузовой самолёт Ту-204 «Почты России» в ночь с 14 на 15 июня совершил экстренную посадку в аэропорту подмосковного Жуковского.

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Рейс выполнялся из аэропорта Жуковского в Якутск в 00:30. После взлёта у самолёта сработал датчик неисправности одного из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в Жуковское. Пилотам для экстренной посадки пришлось почти три часа летать для выработки топлива.

Посадка прошла благополучно. Никто не пострадал, пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая экстренную посадку по причине наличия проблем с шасси совершил в аэропорту Красноярска самолёт «Почты России».