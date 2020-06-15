Ханчжоу, Китай, , 03:47 — REGNUM Число жертв взрыва автоцистерны в провинции Чжэцзян на востоке Китая выросло до 19, сообщает 14 июня агентство Синьхуа.

Всего 172 человека получили ранения, включая 24 человек с серьезными ранениями. Все они находятся в госпиталях региона на лечении. Инцидент произошло в 16:40 по местному времени в субботу 6 июня. Грузовик, перевозящий сжиженный газ, взорвался в деревне Ляншань уездного города Даси близ города Вэньлин на участке скоростного шоссе Шэньян-Хайкоу.

Второй взрыв произошел после того, как грузовик въехал в располагавшиеся близ шоссе цеха. В результате рухнули жилые дома и фабричные цеха. Более 2600 человек участвуют в поисково-спасательной операции. Также к работам привлечена техника.