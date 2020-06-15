Берлин, , 03:27 — REGNUM Многократный чемпион Германии по футболу «Кайзерслаутерн» в скором времени может начать процедуру банкротства. Об этом информирует издание Wiener Zeitung.

По данным издания, долги играющего в третьем дивизионе «Кайзерслаутерн» на данный момент составляют €24 млн. Для получения лицензии на следующий сезон необходимо иметь бюджет в размере €15 млн.

В связи с плачевным финансовым положением «Кайзерслаутерн» подаст заявление о несостоятельности на грядущей неделе.

Напомним, «Кайзерслаутерн» побеждал в национальном чемпионате страны в 1951, 1953, 1991 и 1998 годах, а в 1990 и 1996 годах клуб завоевывал кубок Германии.

Читайте ранее в этом сюжете: «Бавария» обыграла «Боруссию» и приблизилась к чемпионству в Бундеслиге