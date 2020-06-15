Петропавловск-Камчатский, , 03:21 — REGNUM Следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР отрабатывают три версии трагедии, приведшей к опрокидыванию катера у берегов Камчатки, сообщает 14 июня пресс-служба ведомства.

«Отрабатываются следующие версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, нарушение правил управления судном или технические его неисправности», — говорится в сообщении.

На текущий момент поиски пропавших без вести четырех человек, находившихся в момент трагедии на борту катера, пока не дали результатов.

Напомним, маломерное судно «Тихий» с четырьмя членами экипажа на борту перевернулось в 38 км от Авачинской бухты. Возбуждено уголовное дело.

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