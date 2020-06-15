Южно-Сахалинск, , 03:19 — REGNUM На Сахалине с водопада Айхор в районе села Весточка упала девушка. От полученных травм она не могла самостоятельно передвигаться, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Известно, что при падении туристка получила травму ноги.

Девушка была успешно эвакуирована группой спасателей и передана медикам.

Высота основного водопада Айхор составляет 8 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Николаевка Еврейской АО сильным градом повредило крыши 34 жилых домов. А также побило стёкла в школе и больнице. Ведутся восстановительные работы.