Южно-Сахалинск, , 02:39 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 на севере Курильских островов, сообщает сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 240 километрах к юго-востоку от Северо-Курильска. Очаг залегал на глубине 39 километров. Отмечается, что подземные толчки интенсивностью в 3 балла ощутили жители острова Парамушир.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юге Ирана. Информации о пострадавших или жертвах не поступало.

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