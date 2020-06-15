Сантьяго, , 02:28 — REGNUM Число зараженных вирусом SARS-CoV-2 в Чили за сутки возросло на 6839 человек, 222 пациента скончались, сообщает 14 июня El Universo.

Общее число зараженных новой коронавирусной инфекцией в стране достигло 174 293, из них 3323 человека скончались. Сообщается также, что среди 6839 новых случаев COVID-19,у 570 инфицированных отсутствуют характерные для заболевания симптомы.

К настоящему времени получают лечение в клинике или находятся на карантине дома 27 266 человек. Из них к аппарату ИВЛ подключено 1465 пациентов, состояние 399 человек — критическое.

Число ежедневно выявляемых случаев новой коронавирусной инфекции в Чили продолжает расти. Так, месяц назад, 15 мая, число вновь выявленных инфицированных составило 2,5 тысячи человек.