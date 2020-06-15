Минск, , 01:31 — REGNUM В Белоруссии сбывается прогноз постепенного спада числа заражений коронавирусом в июне. Об этом рассказала главный санитарный врач страны Наталья Жукова местному телеканалу ОНТ.

«Прогнозы, которые были сделаны ранее на июнь месяц о плавном снижении заболеваемости, сбываются», — заявила главный санитарный врач.

По её словам, в стране есть регионы, где число заражений минимальное, при этом есть территории, «где ещё эпидпроцесс продолжается».

Также, по словам Жуковой, не следует полностью исключать возможность второй волны эпидемии.

«Во всяком случае, система здравоохранения готовится к этому», — добавила чиновник.

Как сообщало 14 июня ИА REGNUM, в Белоруссии на данный момент коронавирус выявлен у 53 973, при этом 30 103 пациента выздоровели, 308 человек числятся умершими от заболевания COVID-19.

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