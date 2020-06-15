Атланта, США, , 00:54 — REGNUM Жертвами стрельбы в американском городе Атланте (в штат Джорджия) стали двое погибших и пятеро раненых. Об этом передает Fox News.

Сообщается, что неизвестные открыли огонь из автомобиля в районе Эджвуд на востоке Атланты. Два человека скончались, пятеро получили огнестрельные ранения. В данный момент пострадавшие доставлены в больницу. Правоохранителями проводится следствие по факту инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня, в Атланте вспыхнули акции протесты после гибели 27-летнего афроамериканца Рэйшарда Брукса, который получил ранения при сопротивлении аресту и впоследствии скончался.

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