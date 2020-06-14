Анкара, , 23:28 — REGNUM В результате землетрясения магнитудой 5,7 на востоке Турции в провинции Бингёль по меньшей мере пострадали 18 человек. Об этом 14 июня сообщил журналистам вице-президент Турции Фуат Октай.

«В результате землетрясения пострадали 18 человек. Среди них нет ни одного в критическом состоянии», ― отметил Октай.

Он также проинформировал, что после землетрясения произошло еще 46 повторных сейсмических толчков, меньшей интенсивности. На данный момент проходит оценка ущерба, нанесенного стихийным бедствием.

Напомним, ранее сообщалось об одном погибшем в результате землетрясения в провинции Бингёль Турции, которое произошло в воскресенье, 14 июня.

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